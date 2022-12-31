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Çin Devlet Başkanı Jinping’in 2023 mesajı: Tarihin doğru tarafında dimdik duruyoruz

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2022 yılının son gününde yeni yıl mesajını içeren ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dünyanın henüz sakin bir yer olmadığını belirten Jinping “Barışa ve kalkınmaya değer veriyoruz ve her zaman yaptığımız gibi dostlara ve ortaklara değer veriyoruz. Tarihin doğru tarafında, insan uygarlığının ve ilerlemenin tarafında dimdik duruyoruz” dedi.

Çin Devlet Başkanı Jinping’in 2023 mesajı: Tarihin doğru tarafında dimdik duruyoruz
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DHA

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün yaptığı 2023 yılı mesajını içeren ulusa sesleniş konuşmasında, 2022 yılında Çin’in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğunu vurgulayarak “Küresel bir gıda krizine rağmen, Çin halkının gıda arzını sağlamak için bizi daha güçlü bir konuma getiren üst üste 19. yılda bereketli bir hasat elde ettik” ifadelerini kullandı.

HONG KONG

Çin lideri ulusa sesleniş konuşmasında şunları kaydetti;

“Bu yılın başlarında Hong Kong'a yaptığım ziyarette, Hong Kong'un düzeni yeniden sağladığını ve yeniden gelişmeye hazır olduğunu görmek beni derinden mutlu etti. Bir Ülke, İki Sistem'in kararlı bir şekilde uygulanmasıyla, Hong Kong ve Makao kesinlikle uzun vadeli refah ve istikrardan faydalanacaktır.”

DÜNYAYLA İLİŞKİLER

“Geçen yıl boyunca, hem eski hem de yeni pek çok dostu Pekin'de ağırladım; Çin'in önerilerini dünyaya iletmek için yurtdışına da gittim. Bir yüzyılda görülmeyen değişimler, daha hızlı gözler önüne seriliyor ve dünya henüz sakin bir yer değil. Barışa ve kalkınmaya değer veriyoruz ve her zaman yaptığımız gibi dostlara ve ortaklara değer veriyoruz. Tarihin doğru tarafında, insan uygarlığının ve ilerlemenin tarafında dimdik duruyoruz.”

"ZORLUKLAR İNSANI GÜÇLÜ YAPAR"

“Sık sık ‘Cilalamanın yeşim taşını daha güzel yapması gibi, zorluklar da insanı daha güçlü yapar’ derim. Son 100 yılda, Çin Komünist Partisi (CPC) rüzgara ve yağmura göğüs gerdi ve her şeye rağmen ilerledi. Bu çok zor ama harika bir yolculuktur. Bugün, yarının Çin'ini daha iyi bir yer yapmak için cesaretle zorlamalıyız.”

“Ünlü bir Çinli şair olan Su Shi'den alıntı yapmak istiyorum, ‘En sert olana saldırın ve en uzağa nişan alın.’ En büyük zorlukları üstlenmek ve en iddialı hedeflerin peşinden gitmek demektir.”

TAYVAN BOĞAZI

“Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanlar bir ve aynı ailenin üyeleridir. Boğaz'ın her iki yakasındaki yurttaşlarımızın, Çin ulusunun kalıcı refahını ortaklaşa geliştirmek için bir amaç birliği içinde birlikte çalışacaklarını içtenlikle temenni ediyorum.”

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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