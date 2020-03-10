Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınının merkezi Vuhan'da

AA

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV),Şi’nin Kovid-19 salgının aralık ayında başladığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentini ziyaret ettiğini duyurdu.

Ülke genelinde salgın durumunun iyice gerilediği bir döneme denk gelen ziyarette Şi, 10 günde inşa edilen Huoşınşan Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak hastaları salgını yenmesi için teşvik etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgının ilk başladığı dönemde kapalı kapılar ardından salgının yönetilmesi konusunda toplantılar yapmış, daha sonrada başkent Pekin’deki bir hastaneyi taktığı tıbbi maskeyle ziyaret etmişti. Çin Başbakanı Li Kıçiang da salgının başlamasının akabinde 27 Ocak'ta Vuhan’ı ziyaret ederek, denetimlerde bulunmuştu.

Ülkede havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin salgının yavaşlamasında büyük bir etken olduğu belirtilirken, nisan ayı sonlarında geliştirilen koronavirüs aşılarının klinik deneylerine başlanacağı tahmin ediliyor. Ülkede salgınla mücadele önlemleri nedeniyle henüz tam olarak ekonomik faaliyetlere başlanamazken, bir kentten başka bir kente gidenlerin de kendilerini 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alması gerekiyor.

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonunun verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi. Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 139’a ulaştı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını dolayısıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

- Avustralya'da vaka sayısı 100'e çıktı

Avustralya Sağlık Bakanlığı, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse yakalananların sayısının 100'e çıktığını açıkladı.

Çin, İran ve Güney Kore'ye seyahat yasağı uygulayan, İtalya'dan gelenleri ise detaylı tarama testine tabi tutan Avustralya, söz konusu ülkelerden gelen vatandaşlarından iki hafta kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

,Fuat Kabakcı