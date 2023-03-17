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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önümüzdeki hafta Moskova'da Putin ile görüşecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 20-22 Mart tarihleri arasında Moskova'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise iki lider "kapsamlı bir ortaklığı ve stratejik işbirliğini derinleştirecek adımları" görüşecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önümüzdeki hafta Moskova'da Putin ile görüşecek
BBC TÜRKÇE
putin ve şi cinping Reuters

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 20-22 Mart tarihleri arasında Moskova'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, görüşmenin amacının ülkeler arasındaki karşılıklı güveni derinleştirmek olduğunu belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise iki lider "kapsamlı bir ortaklığı ve stratejik işbirliğini derinleştirecek adımları" görüşecek.

Rusya ve Çin arasında "önemli ikili anlaşmaların" imzalanması bekleniyor.

Çin, Şubat ayı sonunda Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik 12 maddelik bir plan hazırlamıştı.

Plan; Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarına son verilmesini, Rusya ve Ukrayna arasında insani yardım koridoru oluşturularak sivillerin geçişinin sağlanmasını ve tüm ülkelerin "egemenliğinin, bağımsızlığının ve sınır bütünlüğünün" korunması çağrısı yapılmasını öngörüyor.

Çin aynı zamanda "Soğuk Savaş zihniyeti" adını verdiği tutumun son bulması gerektiğini savunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pekin'in önerisini görüşmek üzere Şi Cinping ile bir araya gelmek istediğini açıklamıştı.

Zelenskiy, "Çin'in Rusya'ya silah tedarik etmeyeceğine gerçekten inanmak istiyorum" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce Çin'in Rusya'ya silah ve mühimmat tedarik etmeyi düşündüğünü söylemişti. Pekin yönetimi bu iddiayı yalanlamıştı.

ABD medyası Cuma günü Şi Cinping'in Rusya ziyareti sonrası Zelenskiy ile video konferans sistemi üzerinden görüşme yapacağını bildirdi ancak bu haber henüz taraflarca doğrulanmadı.

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