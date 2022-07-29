Çin ve İran liderlerinden kritik görüşme 0:00 / 0:00

AA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, görüşmede, dünyanın Kovid-19 ve diğer etkenler nedeniyle yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğine dikkati çekerek, tüm ülke halklarının kalkınma ve güvenlik taleplerinin daha acil, uluslararası eşitlik ve adalet çağrılarının daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Giderek karmaşık hale gelen uluslararası durumda, Çin ve İran'ın dayanışma ve iş birliğini geliştirdiğini, ortak çıkarlarını artırdığını, gelişmekte olan ülkelerin haklarını ve çıkarlarını koruduğunu vurgulayan Şi, iki ülkenin temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Şi, Çin'in Orta Doğu ülkelerinin bölgesel güvenlik problemlerini birlik ve eşgüdüm içinde çözmelerini, kendi kalkınma yöntemlerine bağımsız olarak karar vermelerini desteklediğine işaret ederek, uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel doğrultuya kavuşturulması için İran ile çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Çin'in Küresel Kalkınma Girişimi ve Küresel Güvenlik Girişimi'ne desteği için İran'a teşekkür eden Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kuruluşlar içinde İran ile iletişimi ve iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

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