Çin, AB-ABD Zirvesi eleştirilerini reddediyor 0:00 / 0:00

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NATO’nun, Çin’i tehdit olarak görmesine karşılık veren Çin'in AB Misyonu, NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisine yönelik, bunun bir ''Soğuk Savaş'' zihniyeti olduğunu söylemişti.

Çin’in AB Misyonu’nun açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa Birliği’nin Çin’i eleştiren ortak açıklamalarını reddettiğini ve kınadığını bildiren bir açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian basın brifinginde, Çin hükûmetine, herhangi bir ülkenin kendi taleplerini dayatmasına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri NATO Zirvesi’nden bir dizi konuda küresel iş birliği yapma sözü verdi. Çin’in kendileri için sistematik ‘‘zorluklar’’ sunduğu bildirilmişti.