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Çin, DSÖ'ye kuş gribinin A (H3N8) türünün bulaştığı bir kişinin öldüğünü bildirdi

Çin, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), kuş gribinin A (H3N8) türünün bulaştığı bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi

Çin, DSÖ'ye kuş gribinin A (H3N8) türünün bulaştığı bir kişinin öldüğünü bildirdi
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AA

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 27 Mart'ta bir kişide A (H3N8) virüsü tespit edildiği bilgisini paylaştı.

A (H3N8) ile bugüne dek 3 insan enfekte olurken, vakaların tümü Çin'de görüldü.

Çin'de kuş gribi ile enfekte olduğu bildirilen hastanın, Guangdong eyaletinde yaşayan 56 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

22 Şubat'ta hastalığa yakalanan kişi, 3 Mart'ta şiddetli zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 16 Mart'ta yaşamını yitirdi.

"BAŞKA VAKAYA RASTLANMADI"

Yeni bildirilen vakayla ilgili epidemiyolojik araştırma ve yakın temas takibi yapılırken, enfekte bireyin temasta bulundukları arasında başka vakaya rastlanmadı.

Bu virüsün insandan insana kolay yayılma özelliği olmadığı ve bu nedenle insanlar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yayılma riskinin düşük olduğu düşünülüyor.

İnfluenza virüslerinin doğası gereği sürekli geliştiğini belirten DSÖ, insan veya hayvan sağlığını etkileyebilecek dolaşımdaki influenza virüsleriyle ilişkili virolojik, epidemiyolojik ve klinik değişiklikleri saptamak için küresel sürveyansın önemini vurguluyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, kuş gribinin A (H3N8) türünün ilk insan enfeksiyonunun saptandığını nisan 2022'de duyurmuştu.

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