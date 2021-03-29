Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

AA

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesinde bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler ulusal karasuları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında yerel saatle 04.00 civarında dolaşan gemiler, 04.20 gibi Minami-Kojima Adası'nın 20 kilometre güneyine kadar yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Çin'e ait resmi gemiler Senkaku etrafında bu yıl şimdiye kadar 11 kez Japonya kara sularına girdi.

- Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.