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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Çin'e ait iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Haberler
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Çin'e ait iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı iki sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

SON DAKİKA: Çin'e ait iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Haberler
Çin'e ait iki gemi Japonya kara sularına girdi
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AA

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'in iki gemisi ulusal kara suları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafındaki bitişik bölgede sabaha karşı yerel saatle 02.30 civarında dolaşan gemiler, Taisho-jima Edası etrafında Japonya kara sularına girdi.

Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin'e ait gemilere karşı Japonya Sahil Güvenliği, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler Senkaku etrafında bu yıl 13 kez Japonya kara sularına girdi.

SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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