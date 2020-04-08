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Çin'e kuru kayısı ihracatı yüzde 125 arttı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Çin'e kuru kayısı ihracatının, 2019 Ağustos-2020 Mart döneminde yüzde 125 artarak 2 milyon dolardan 4,5 milyon dolara yükseldiğini ifade etti

Çin'e kuru kayısı ihracatı
AA

Celep, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kuru kayısı dış satımının başladığı 1 Ağustos 2019'dan 30 Mart 2020'ye kadarki süreçte 76 bin ton ürün ihraç edilerek karşılığında 197 milyon dolar gelir sağlandığını belirtti.

Son dönemde bağışıklığı güçlendiren kuru meyvelere talebin arttığına işaret eden Celep, ihracat sezonunun başladığı günden bugüne kadar kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden 723 milyon dolar gelir elde edildiği bildirdi.

Kayısı ihracatında Ege Bölgesi'nin ilk sırada yer aldığını belirten Celep, şunları kaydetti:

"Bölgeden 8 aylık dönemde 78 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı. En fazla kuru kayısı ihracatı 26 milyon dolarla ABD, 18 milyon dolarla Almanya ve 17 milyon dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Dünya genelinde 105 ülkeye kuru kayısı gönderildi. Salgının sıfır noktası Çin'e ise ağustos-mart döneminde kuru kayısı ihracatı yüzde 125 artarak 2 milyon dolardan 4,5 milyon dolara ulaştı."

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