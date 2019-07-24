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HaberlerDünya

Çin'e S-400 sevkiyatının ikinci etabı başladı

AA

Rusya’nın, Çin’e yönelik S-400 hava savunma sistemi sevkiyatında ikinci etaba başladığı bildirildi.

S-400

Rus haber ajansı TASS’ın askeri-diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin’e yönelik S-400 sevkiyatının ikinci etabı başladı.

Sevkiyatın St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanından deniz yoluyla yapıldığı bilgisine yer verilen haberde, sevkiyatın, Türkiye’ye yönelik sevkiyata benzer bir şekilde sözleşmede belirtilenden daha hızlı ilerlediği kaydedildi.

Çin, Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla S-400 hava savunma sisteminin ilk yabancı alıcısı olmuştu. Sistemin sevkiyatında ilk etap geçen yıl tamamlanmıştı. Çin ordusu, ilk sevkiyatın ardından sistemin deneme sürecini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

 

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