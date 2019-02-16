Çin, Everest'teki kampı tırmanma izni olmayan turistlere kapattı

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Çin, Everest Dağı'nın kendi topraklarında kalan kısmındaki zirve kampını, tırmanma izni olmayan ziyaretçilere kapattı. Karara gerekçe olarak, çöplerin toplanmasının giderek zorlaşması gösterildi.
Yetkililer, bölgede gittikçe büyüyen çöp sorunuyla mücadele edebilmek için bu adımı attığını söylüyor.
Yasak yürürlüğe girdiğinde, dağa tırmanan turistlerin, zirvedeki kampın 5200 metre aşağısındaki Rongbuk Manastırı'na kadar çıkmasına izin verilecek.
8848 metreye tırmanma izni alan turistler, diğer turistlerden farklı olarak, Rongbuk Manastırı'nı geçip zirvedeki kampa gidebilecek.
Çinli yetkililer, Ocak ayında da Everest'e tırmanma iznini yılda 300 kişiyle sınırlandıracaklarını açıklamışlardı.
Zirvedeki kampın kapatılacağına dair resmi açıklama da, Aralık ayında Tibet'e ait resmi bir internet sitesi üzerinden yapılmıştı.
Everest Dağı'na çıkmak için daha çok Nepal topraklarındaki güney yamaçları tercih ediliyor. Ancak son birkaç yıldır Çin tarafından tırmananların sayısı arttı.
Tibet'te bulunan Çin'e ait zirve kampına arabayla da ulaşılabildiği için, sadece 2 haftalık bir bisiklet yolculuğuyla çıkılabilen Nepal'e ait kamptan daha popüler hale geldi.
Bu durum da, son birkaç yıldır, dünyanın en yüksek tepesi olan Everest'te çöplerin artmasına ve temizliğin zorlaşmasına yol açtı.
Son yıllarda sayı artsa da, Nepal tarafında giden ziyaretçilerin sayısı hâlâ Çin tarafını tercih edenlerin sayısından fazla.
Çin Dağcılık Birliği, 2015'te kampı 40 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bu, son yıllardaki en yüksek ziyaretçi sayısı oldu.
Nepal Ormanları ve Toprağı Koruma Bakanlığı'na göre 2016 ve 2017'de Nepal tarafındaki kampı ziyaret edenlerin sayısı ise yaklaşık 45 bin.
Tibetli yetkililerin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre geçen bahar aylarında temizlikçiler bölgeden, insan dışkıları ve dağcılık malzemeleri de dahil, toplam 8 ton çöp topladı.
Bu yıl, 8 bin metrenin üzerinde "ölüm bölgesi" olarak adlandırılan yerde önceki yıllarda hayatını kaybeden dağcıların cesetlerinin de taşınması planlanıyor.
8 bin metrenin üzerinde kalan bölgede yükseklik ve soğuk sebebiyle oksijen azaldığı için hayatta kalmak zorlaşıyor. Aynı sebeple, cesetlerin toplanması da zorlaşıyor ve yıllarca, bazen on yıllarca orada kalabiliyor.
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