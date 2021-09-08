Çin, Taliban ile "iletişimi sürdürmeye” hazır olduğunu açıkladı 0:00 / 0:00

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'deki günlük toplantısında, Çin'in salı günü isimleri belirlenen Taliban kabinesini tanıyıp tanımayacağına dair soru sorulduğunda “iletişimi sürdürme” yorumunu yaptı.

Wang, Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurguladı.

Öte yandan dün ismi FBI tarafından aranan bakan da dâhil olmak üzere tamamı erkeklerden oluşan Taliban kabinesi açıklanmış, uluslararası arenada ortak söylemin ise “geçici hükûmet” ve “Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz” üzerine kurulduğu anlaşıldı.