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Çin genelinde 100 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı uygulandı - Haberler

HABERTURK.COM

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, Cumartesi günü itibarıyla Çin genelinde 100 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandığı kaydedildi.

Xinhua'nın haberine göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan veriler, ülke genelinde toplam 102,42 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını gösterdi.

Çin, günlük aşı raporunun başlatıldığı 24 Mart tarihinden bu yana aşılamada üç milyon dozdan fazla günlük artış kaydetti