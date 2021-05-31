Çin, haziranda uzaya 3 taykonot gönderecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiAjans Haberleri
ABONE OL

Çin, haziranda uzaya 3 taykonot gönderecek

Çin, haziran ayında üç kişilik bir taykonot ekibini, yeni uzay istasyonu kurma çalışmaları için göndermeyi planlıyor.

Çin, haziranda uzaya 3 taykonot gönderecek
AA

Channel News Asia'daki habere göre, Çin'in İnsanlı Uzay Programı Başkan Yardımcısı Yang Livey yaptığı açıklamada, üç taykonotu taşıyacak Şıncou 12 kapsülünün haziranda ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen tesisinden fırlatılacağını söyledi.

Yang, taykonotların görevinin 3 ay süreceğini kaydetti.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA),6 Mayıs'ta istasyonun 2022 içinde tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi düzenleneceğini duyurmuştu.

- Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çekirdek modül Tienhı'nın (Göksel Uyum) fırlatılmasının ardından "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ebeveynler dikkat: Bakanlık, 'Dijital Oyunlarda Mahremiyet Rehberi'ni yayınladı!
TEKNOLOJİEbeveynler okumadan geçmeyin: Dijital rehber
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde F4 savaş uçağı ziyarete açıldı!
TEKNOLOJİMeraklılarına müjde! F4 ziyarete açıldı
Çip kıtlığı birkaç yıl sürebilir
TEKNOLOJİÇip kıtlığı birkaç yıl sürebilir
Global markaların Türkiye'de akıllı telefon üretimlerine bir yenisi daha eklendi
TEKNOLOJİTürkiye'de bir marka daha akıllı telefon üretecek
Far Cry 6 çıkış tarihi belli oldu! Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry 6 fiyatı
TEKNOLOJİFar Cry 6 çıkış tarihi belli oldu!
Oppo Enco Free 2 kablosuz kulaklık tanıtıldı: Oppo Enco Free 2 fiyatı ve özellikleri
TEKNOLOJİOppo, Enco Free 2 kablosuz kulaklığı tanıttı
Twitter Blue tanıtıldı! İşte Twitter Blue fiyatı ve özellikleri
TEKNOLOJİArtık paralı oluyor! İşte fiyatı
PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları neler? PS Plus hangi oyunlar ücretsiz olacak?
TEKNOLOJİPlayStation Plus Haziran 2021 oyunları neler?
Türkiye'de üretilen Oppo Reno 5 Lite satışa çıktı - Haberler
TEKNOLOJİTuzla’dan 'Made in Turkey' logolu ikinci telefon
İşte en fazla pil tüketen uygulamalar - Haberler
TEKNOLOJİİşte şarj düşmanı uygulamalar!