Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ABD'li üst düzey yetkililerin daveti üzerine ikili ticaret görüşmeleri için 9-10 Mayıs tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirtti.

ABD'nin üst düzey ticaret müzakerecisi Robert Lighthizer da Washington'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında yine de ticaret görüşmelerinin devam edeceğini ve Çin heyetinin Perşembe ve Cuma günleri Washington'ı ziyaret edeceğini doğruladı.

Öte yandan Robert Lighthizer, şu an Çin'in bazı taahhütlerinden geri adım attığını söyleyerek Çin mallarına yönelik vergi artırımının Cuma günü devreye alınmasının planlandığını da belirtti. Buna göre, Trump yönetimin Çin ithalatına uygulanan vergiyi 10 Mayıs saat 00:01'de yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor.

Lighthizer, “Bir yere vardığımızı düşünmüştük. Geçen hafta boyunca Çin tarafında taahhütlerin erozyona uğradığını gördük. Bize göre bu kabul edilemez.” dedi ve vergilerin kalıp kalmayacağı gibi kilit önemdeki konuların çözümsüz kaldığını ekledi.