Çin, Hindistan ile 2020'de yaşadığı sınır çatışmasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Günlüğü gazetesinin haberinde, Çin ve Hindistan'ın Haziran 2020'de Galvan Vadisi'ndeki sınır hattında çıkan çatışmaya ilişkin "Nisan 2020'den bu yana ilgili yabancı ordu, köprüler ve yollar inşa etmek için sınır hattını geçti, sınır boyunca statüyü değiştirerek kasten sorun çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın, Çin ordusunun iletişim için gönderdiği askerlere saldırdığı iddia edilen haberde 4 Çin askerinin öldüğü bildirildi.

Çin basınında askerlerin isimleri Çın Hongcün, Çın Şiangrong, Şiao Sıyüen ve Vang Cuoran olarak açıklandı. Çin hükümeti sınır hattında meydana gelen çatışmadaki asker kaybını ilk kez açıkladı.

Hindistan, Haziran 2020'de gerçekleşen çatışmada 20 askerini kaybetmiş, Çin'in de 45 askerinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürmüştü ancak Çin bu iddiaları kabul etmemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, çatışmanın ardından yaptığı açıklamada Galvan Vadisi'nin Çin'e ait olduğunu savunmuş, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığı Sözcüsü Cang Şuili de "Galvan Vadisi bölgesi üzerindeki egemenlik, her zaman Çin'e aittir." ifadesini kullanmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çian 10 Şubat'ta Çin ve Hint askerilerinin Pangong Gölü çevresinden eş zamanlı ve eş güdümlü olarak çekilmeye başladığını duyurmuştu.

- Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.