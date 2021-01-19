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Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayıları, salgının ortaya çıktığı Çin'de 100, Hindistan'da 10 binin üzerinde, Güney Kore'de ise son iki gündür 400’ün altında seyrediyor.

Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 12’si yurt dışı kaynaklı, 118 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 43’ü Cilin, 35’i Hıbey, 27’si Heylongciang eyaletlerinde, 1 vaka da başkent Pekin’de görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 454 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 432 kişi ise iyileşti.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son salgın vakalarının ülkenin güneyine göre daha soğuk hava koşullarının bulunduğu kuzeydoğu bölgesi ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 64 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 581 bin 837’e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 228 bin 753 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 137 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 556’ya yükseldi.

Ülkede 16 Ocak’ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında 454 bin 49 kişiye aşı vuruldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 35’i yurt dışı irtibatlı 386 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 73 bin 115’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1283’e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 59 bin 468 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı 25 Aralık'ta 1240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ülkede vaka sayısı geçen hafta 500 civarında seyrederken son 2 gündür 400’ün altında görülüyor.

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