Çin hükümetinin, ülkedeki tüm elektrikli araçlardan veri topladığı ortaya çıktı. Çin’in, ülkedeki onlarca elektrikli otomobil üreticisinden, araçların konumunu düzenli olarak hükümete rapor edilmesini talep ettiği belirtildi.

Associated Press’in (AP) haberine göre aralarında Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan, Mitsubishi ve elektrikli araç start-up’larının da bulunduğu 200'den fazla üretici, Çin’de devlet destekli izleme merkezlerine, pozisyon bilgilerini ve diğer veri noktalarını iletiyor. Üstelik bu verilerin iletildiğinden otomobil sahiplerinin haberi de bulunmuyor.

Otomobil üreticileri sadece alternatif enerji araçlarına uygulanan yerel yasalara uyduklarını ifade ederken, Çinli yetkililer, verilerin kamu güvenliğini iyileştirmek, endüstriyel gelişmeyi ve altyapı planlamasını kolaylaştırmak ve sübvansiyon programlarında sahtekarlığı önlemek için kullanıldığını söylüyor.

Ancak elektrikli ve internet bağlantılı araçların bulunduğu ABD, Japonya ve Avrupa gibi büyük pazarlarda benzer bir gerçek zamanlı veri toplamanın yapılmaması, Çin’de gündemden düşmeyen kişisel mahremiyet ve gizlilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

PİLİNİ BİLE GÖZETLİYORLAR

Büyük çoğunluğunu binek araçların oluşturduğu 222 binden fazla aracın verilerini izleyen merkez ise Çin’in Şangay kentinde bulunuyor. Şangay bulunan Elektrikli Araç Kamu Veri Toplama, İzleme ve Araştırma Merkezi, insanların yaşadığı, alışveriş yaptığı, çalıştığı ve ibadet ettikleri yerlerden elde ettiği gerçek zamanlı verileri, harita üzerinden takip edebiliyor.

Habere göre bu merkezde, elektrikli araçların anlık olarak konumu, modeli, katettiği mesafe ve hatta pilinin şarj durumu bile izlenebiliyor. Üstelik takip bu merkezle de sınırlı değil.

2016 yılında yayınlanan ulusal şartnamelere göre, Çin'de ülke çapında 1 milyondan fazla araçtan bilgi alan Pekin Teknoloji Enstitüsü tarafından yönetilen birim ise bu verileri Ulusal İzleme Merkezi’ne iletiyor.

İzleme araçlarının kitlesel gözetiminin ana odaklarından biri olduğunu belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün üst düzey bir araştırmacısı olan Maya Wang, “Devlet gözetimine karşı sıfır koruma var. Hükümet insanların her zaman neyin peşinde olduğunu bilmek ve mümkün olan en hızlı şekilde tepki vermek istiyor” diyor.

‘SÜRÜCÜ BİLGİSİ BİZDE…’

Volkswagen Group’un Çin CEO'su Jochem Heizmann, Çin'deki gerçek zamanlı araç izleme sistemlerinin elde ettiği verilerin, hükümet gözetimi için kullanılmayacağını garanti edilemediğini ifade ederken, sürücün kimliği ile ilgili kişisel verilerin Volkswagen'in kendi sistemlerinde tutulduğunu vurguladı.

Heizmann, araç izleme sistemiyle ilgili olarak, “Arabanın yerini, evet, ama kimin içinde oturduğunu değil… Aslında arabada oturmakla alışveriş merkezinde olmak ve yanınızda bir akıllı telefonun bulunması arasında bir fark yok” dedi.

AP’ye konuşan Nissan'ın Çin operasyonlarının başındaki isim olan Jose Munoz, şu ana kadar Çin’deki sözkonusu izleme sisteminden habersiz olduğunu söyleyerek, “Çin pazarına son derece bağlıyız. Burayı büyümek için en büyük fırsata sahip bir pazar olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ