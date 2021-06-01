Çin'i alarma geçiren bölgede yeni vakalar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Koronavirüs salgının kontrol altına alındığı Çin'de, Guangdong eyaletinde tespit edilen 20 yerel vakanın ardından Guangzhou şehrinde 11 yeni vaka tespit edildi.

Yeni vakaların tespit edilmesiyle yetkililer, Guangzhou'da iki bölgenin karantina altına alındığını duyurdu.

SEYAHAT KISITLAMASI

15 milyon insanın yaşadığı eyalet başkenti Guangzhou’da hükümet, 21 Mayıs'tan itibaren yerel kaynaklı enfeksiyonların tespit edilmesinin ardından toplu test emri verdiğini açıklamıştı.

Guangdong hükümetinin yerel vaka sayılarındaki artış sebebiyle, eyaletten hava, kara ve demir yoluyla ayrılmak isteyenlerin, son 72 saat içinde yapılan nükleik asit testlerinin sonucunun negatif olması gerektiğini duyurmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, salgının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de şimdiye kadar 91 bin 99 Kovid-19 vakası tespit edildi.

4 bin 636 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 86 bin 135.