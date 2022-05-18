Çin için büyüme tahminini düşürdü

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Goldman Sachs son gelen nisan ayı verilerinin ardından Çin ekonomisi için büyüme tahmininde revizyona gitti. Bankanın yayımladığı son raporda 2022 GSYH büyüme tahmini yüzde 4.5'ten yüzde 4'e indirildi.

Banka analistleri ikinci çeyrek için yıllık büyüme tahminlerini de yüzde 4'ten yüzde 1.5'e çekti. Raporda büyüme tahmininin yılın geri kalanında koronavirüs salgınının kontrol altında tutulacağı ve devletin altyapı yatırımlarını artıracağı varsayımıyla yapıldığı belirtildi.

Çin'de koronavirüs önlemleri sebebiyle nisan ayında perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.1 düştü. Sanayi üretimindeki yıllık düşüş ise yüzde 2.9 olarak açıklandı. Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ise yüzde 2.7 oldu.