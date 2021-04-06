Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Çin Ankara Büyükelçisi'ni Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran kabul ediyor. Büyükelçiye twitten dolayı rahatsızlık iletiliyor.

AKŞENER: ZULÜMLERE SESSİZ KALMAYACAĞIZ

— Meral Akşener (@meral_aksener) April 5, 2021

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı Twitter'den şu görüşlere yer vermişti:

Barın Katliamı’nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 5, 2021



YAVAŞ: HALA İLK GÜNKÜ GİBİ HİSSEDİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, twitter mesajında şu ifadelere yer vermişti: Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum.

ÇİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki göstermişti.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verilmişti.