Çin'den dev pandalara yeni sınıflandırma 0:00 / 0:00

AA

BBC'nin haberine göre, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Doğa ve Ekolojiyi Koruma Dairesi Başkanı Cui Şuhong, düzenlediği basın toplantısında, dev pandaların bundan böyle "zarar görebilir tür" kategorisinde değerlendirileceğini bildirdi.

Doğal koruma bölgelerinde yaşayan panda sayısının 1800'e ulaştığını kaydeden Cui, bu yüzden koruma sınıflandırmasının derecesinin düşürüldüğünü belirtti.

Cui, "Yeni sınıflandırma, (pandaların) yaşam koşullarındaki iyileşmeyi ve Çin'in yaşam alanlarının bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarını yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2016'da dev pandaları "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından çıkararak " "zarar görebilir tür" kategorisine almıştı.