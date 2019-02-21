Çin'in eski genelkurmay başkanına ömür boyu hapis cezası

Fenghui, Ağustos 2017'de Şi Jinping ile birlikte Çin'de ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'ı bekliyor.

Çin devlet medyasına göre, Çin'in eski genelkurmay başkanı Fang Fenghui, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası aldı.

2017'ye kadar Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun genelkurmay başkanlığını yapan General Fenghui'nin suçu; rüşvet almak ve resmi olarak hesabını veremeyecek kadar büyük bir servete sahip olmak.

67 yaşındaki Fenghui, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in 2017'de Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ilk görüşmede yanındaydı.

Son dönemde Şi Jinping, geniş çaplı "yolsuzluk karşıtı operasyonlar" başlatmıştı. Birçok üst düzey yetkili bu operasyonlar sonucunda yargılanarak cezaevine girdi.

Yolsuzluk karşıtı kampanya öncelikle, büyük bir değişim kampanyasının yürütüldüğü orduyu hedef alıyor.

2017'de bir açıklama yapılmadan görevden alınan Fenghui, bir daha hiçbir yerde görülmemişti. Bir süre sonra hükümet, yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılandığı bilgisini paylaştı.

Fenghui, 2018'de de ülkeyi yöneten Komunist Parti'den atılmıştı.

Davanın sonuçlanmasının ardından, eski generalin tüm mal varlığına el konuldu. Mal varlığının ne kadar olduğuyla ilgili bilgi ise paylaşılmadı.

Devlet Başkanı Şi Jinping'in yolsuzluk soruşturmları, göreve geldiği 2012'de başladı. O zamandan bu yana bir milyondan fazla yetkili yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ceza aldı.

Mao Zedong döneminden bu yana ülkede bu kadar geniş çapta tutuklama ve hapis cezası görülmemişti.

Bu operasyonlar ve soruşturmalar, bazılarına göre muhalefeti susturmak için bir bahane.

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