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CoronaVac adlı aşının geç aşama aşı denemesini tamamlayan ilk ülke olan Brezilya'da, ilk olarak aralık ayı başlarında belirlenen sonuçların açıklanması şirketin talebiyle üç kez ertelenmiş oldu. Edinilen bilgiye göre, gecikmenin nedeni üçüncü faz denemesinin tüm sonuçlarının toplanması ve birleştirilmesi süreci.

Sao Paolo'daki Butantan Enstitüsü yetkilileri, Sinovac'ın sonuçların 15 gün sonra açıklanmasını istediğini bildirirken, Çin'in bir diğer geliştirdiği aşı olan Sinopharm'ın ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE),9 Aralık'ta 125 milletten 31 bin gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucu yüzde 86 etkinlik sağladığı açıklanmış, aşının yaygın kullanımına onay verilmişti.

CoronaVac'ın üçüncü faz çalışmalarına Türkiye ve Endonezya da katılıyor. Endonezya, çalışmaların devam ettiğini ve sonuçların ocak ayında açıklanacağını duyurmuştu. Türkiye'nin de yakında üçüncü faz sonuçlarını açıklaması bekleniyor.