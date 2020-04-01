Çin'in Guangdong eyaleti, vahşi hayvan eti yiyenlere para cezası verecek

AA

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada, Guangdong eyaletinin Çin merkezi yasama organının; yaban hayatı ticaretini yasaklamak, vahşi hayvanların avlanmasını ve tüketimini durdurmak üzere aldığı karara ek yeni bir düzenleme yayımladığını duyurdu.

Düzenlemenin 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, vahşi hayvan tükettiği tespit edilenlerin hayvan veya hayvansal ürünlerin piyasa değerinin azami 20 katına kadar para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

Düzenlemenin evcil hayvanlara ilişkin de kısıtlamalar içerdiği, bazı kuş ve sürüngen türleriyle, halk sağlığı için risk oluşturan veya ekolojik denge açısından tehlike arz eden hayvanların evcilleştirilmesini yasakladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın; şubatta Çin’in merkezi yasama organı tarafından alınan ve ülke genelini kapsayan kararı pekiştirir nitelikte olduğunun altı çizildi.

- Kovid-19, hayvanların satıldığı gıda pazarına gidenlerde görülmüştü

Guangdong eyaleti, vahşi hayvan pazarlarının yoğun olduğu bir eyalet olarak biliniyor.

Dünya çapında salgına yol açan yeni tip koronavirüs, ilk kez Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde bu türden hayvanların ve hayvansal ürünlerin de satıldığı gıda pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü.

Yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olan virüsün, yarasalardan pangolin veya yılan gibi bir sürüngen aracılığıyla insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.