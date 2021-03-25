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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Xiao Yaqing, Çin'in günlük Kovid-19 aşısı üretiminin 5 milyon doza ulaştığını açıkladı.

Xinhua haber ajansında yer alan haberde, Bakan Yaqing, günlük üretimin 1 Şubat'taki günlük 1,5 milyon doz sayısından 5 milyon doza ulaştığını, ülke çapında tedarik edilen 100 milyondan fazla doz olduğunu belirtti.

Xiao Yaqing, Kovid-19 aşılarında kalite ve güvenliğin her zaman önce gelmesi gerektiğini ve bunların üretim ve tedarikte ön planda tutulması gerektiğini ifade etti.