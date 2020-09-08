Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki gösterilerde 23 kişi gözaltına alındı

AA

Polis, müfredat değişikliği karşıtı gösterilere katılan 8 ilçeden en az 23 kişiyi gözaltına aldı.

Polis tutanaklarında gözaltı gerekçeleri "dilekçe için imza toplamak, sorun çıkarmak, ülkenin eski liderine açıkça hakaret etmek, ulusal ders kitapları politikasının uygulanmasını engellemek için WeChat grubunda video paylaşmak" olarak yer aldı.

Yetkililer, cumartesi günü, yeni ders politikasını uygulamadıkları gerekçesiyle iki öğretmen ve Çin Komünist Partisi disiplin kurulu üyesinin de açığa alındığını duyurdu.

İnsan hakları örgütleri gözaltılara tepki gösterirken, bu adımın ardından WeChat üzerinden doğru bilgi paylaşımının mümkün olamayacağını belirtti.

- İç Moğolistan Bölgesi'ndeki gösteriler

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Moğolca verilen ders sayısının azaltılmasına karşı geçen hafta sonu protesto gösterileri düzenlenmişti.

Bölgede siyaset, tarih, dil ve edebiyat derslerinin tedricen Çince'nin Mandarin lehçesiyle öğretilmesi kararı alınmıştı.

Gösteriler sırasında bir grup öğrencinin "Bizim dilimiz Moğolca, ana vatanımız sonsuza dek Moğolistan. Ana dilimiz Moğolca. Ana dilimiz için ölürüz." diye bağırdığı görülmüştü.

Merkezi New York'ta bulunan aktivist grubu Güney Moğol İnsan Hakları Enformasyon Merkezi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çok sayıda ailenin, eğitimdeki politika değişikliğinden okulların yeniden açılmasıyla haberdar olduğunu bildirmişti.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yetkililerin vatandaşları konuyla ilgili sosyal medyada yorumda bulunmamaları konusunda uyardığı, Çin merkezli sosyal ağ sitesi Weibo'da konu hakkındaki paylaşımların kaldırıldığı ifade edilmişti.

Birçok etnik Moğol, eğitim politikasındaki değişikliği, kültürel kimliklerini hedef alan bir tehdit olarak görüyor.

Politikayı eleştirenler, Çin hükümetini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi konusunda yaygın uluslararası tepkiye rağmen azınlıkları asimile etme yönündeki baskıyı artırmakla suçlamıştı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türkleri'nin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.