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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'in ihracat ve ithalatı geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'in ihracat ve ithalatında gerileme ağustosta da sürdü

        Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın işareti olarak görülen ihracat ve ithalattaki düşüş eğilimi ağustos ayında da sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:09
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        Çin'in ihracat ve ithalatı geriledi
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        Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ağustosta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 8,8 azalarak 284,9 milyar dolara, ithalat da yüzde 7,3 düşüşle 216,5 milyar dolara geriledi.

        İhracattaki azalma, temmuzdaki yüzde 14,5'lik düşüşe kıyasla yavaşlasa da önceki 3 aydaki aşağı yönlü eğilim devam etti.

        İhracat, 2023'ün ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8, nisanda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, mayısta yüzde 7,5, haziranda yüzde 12,4 ve temmuzda yüzde 14,5 azalış kaydetmişti.

        Çin'in ihracatı, ağustosta yıllık bazda, en büyük ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yüzde 13,2, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de yüzde 19,5 azaldı.

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        Ağustosta yüzde 9,5 düşen Çin'in ABD'ye ihracatı, son 13 ayda düşüş eğilimini sürdürdü.

        Analistler, ihraç ürünlerine küresel talebin zayıf olması nedeniyle ihracattaki düşüşün gelecek aylarda da süreceğini öngörüyor.

        Öte yandan, Çin'in ithalatı, ağustosta yüzde 7,3 azalarak yılın ilk 7 ayındaki düşüş eğilimini sürdürdü.

        İthalat, ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 10,2 azalmasının ardından martta yüzde 1,4 düşüşle toparlanma eğilimi göstermiş ancak nisanda yüzde 7,9, mayısta yüzde 4,5, haziranda yüzde 6,8 ve temmuzda yüzde 12,4 ile düşüş eğilimini sürdürmüştü.

        Dış ticaret fazlası da ağustosta önceki aya göre azaldı. Temmuzda 80,6 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, ağustosta 68,4 milyar dolara düştü.

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