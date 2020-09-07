HABERTURK.COM

Çin'in ihracatı ticaret ortaklarının çoğunun koronavirüs tecrit uygulamalarını gevşetmeleriyle ağustos ayında art arda üçüncü defa artış kaydederken, ithalat artış beklentilerinin aksine geriledi. Çin gümrük idaresi tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında Çin'in ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 yükselerek Mart 2019'dan bu yana en güçlü artışı kaydetti.

Analistler Temmuz ayında yüzde 7.2 artış kaydeden ihracatın ağustosta yüzde 7.1 yükselmesini bekliyorlardı. Çin'de ithalat ise ekonomistlerin yüzde 0.1 artış beklentilerinin aksine Ağustos'ta yüzde 2.1 geriledi. İthalat temmuzda yüzde 1.4 düşüş kaydetmişti.

Çin'de ihracatın yükselmesi, ilk çeyrekteki rekor daralmadan sonra canlandırma önlemleriyle toparlanan Çin ekonomisinin daha hızlı ve daha dengeli bir toparlanma içinde olduğunu gösteriyor. Oxford Economics'ten Louis Kuijs, "Çin'in ihracatı beklentilere meydan okumaya ve küresel ticaretten daha hızlı büyümeye devam ediyor, böylece küresel pazar payını artırıyor" dedi.

Kuijis "İthalat verileri hayal kırıklığına uğrattı ve Çin'in içi talebindeki büyümeyi değerlendirirken ihtiyatlı olmak gerektiğine işaret etti" dedi.