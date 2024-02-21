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        Haberler Ekonomi Otomobil Çin'in oto ihracatı yüzde 47 arttı - Otomobil Haberleri

        Çin'in oto ihracatı yüzde 47 arttı

        Çin'in otomobil ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,4 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 08:18 Güncelleme: 21.02.2024 - 08:18
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        Çin'in oto ihracatı yüzde 47 arttı
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        Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin verilerine göre, Ocak 2024'te 369 bini binek, 74 bini ticari 443 bin araç ihraç edildi.

        Toplam ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,4 artarken, binek otomobillerin dış satımında yüzde 47,5, ticari araçlarda yüzde 46,9 artış gerçekleşti.

        "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların ihracatı da yüzde 21,7 artışla 101 bine ulaştı.

        Geçen yıl 4,91 milyon araç ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

        Ülkenin genel ihracatının azaldığı bir yılda otomotiv sektöründe liderliğe yükselmesinde, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artış etkili olmuştu.

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