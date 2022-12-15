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Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Şayı: "Çin, Rusya'ya silah sağlamıyor"

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Şayı, Rusya ile ilişkilerinde "nihai sınırın" silah satışı olduğunu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana silah ve askeri ekipman satışı olmadığını, Moskova'dan da bu yönde bir talep gelmediğini söyledi.

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Şayı:
AA

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Lu'nun 7 Aralık'ta bir resepsiyonda Fransa'daki diplomasi muhabirlerine Çin-Rusya ilişkilerine dair yaptığı değerlendirme, Büyükelçiliğin internet sayfasında da yer aldı.

Pekin ve Moskova'nın ilişkilerindeki nihai sınırın farkında olduğunu ifade eden Büyükelçi Lu, "Çin ve Rusya, her ikisi de egemen devletler, her alanda işbirliği yapmaya hakları var. Fakat bu işbirliği sınırsız değil, bu yüzden Çin, Rusya'ya silah sağlamıyor, Rusya da böyle bir talepte bulunmuyor çünkü herkes nihai sınırı biliyor." dedi.

Lu, Rusya'nın Ukrayna sorununa genel yaklaşımının "tartışmalı" olduğunu, çatışmanın müzakere ile çözülmesi gerektiğini belirterek "Düşünün eğer iki taraf mart sonunda bir anlaşmaya varsaydı Kuzey Akım boru hatlarında patlama olmayacaktı, Avrupa Rusya'dan doğal gaz almayı sürdürecek, böylece enerji krizinden kurtulacaktı." ifadelerini kullandı.

Mart sonunda Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sonuçlanmak üzereyken aniden bir şeylerin görüşmeleri baltaladığını anımsatan Lu, "Hepiniz ne olduğunu biliyorsunuz, burada detaya girmeye gerek yok." diye konuştu.

Gazeteciler, Lu'nun o günlerde müzakerelerin sabote edildiğine dair iddiaları kastettiği yorumunu yaptı. Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasındaki gayriresmi müzakereler sırasında Rus iş insanı Roman Abramoviç ile Ukrayna heyetindeki temsilcileri zehirleme girişimi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Kremlin, iddiaları reddederken Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın heyettekileri "bir şey yememeleri, içmemeleri ve ellerini herhangi bir yüzeye sürmekten kaçınmaları" konusunda uyardığı bildirilmişti.

Lu, ayrıca ABD'yi de çatışmayı körüklemekle suçladı. Washington'ın bir yandan Rusya ve Ukrayna arasında müzakereleri desteklerken diğer yandan Ukrayna'ya silah sağlamayı sürdürdüğüne dikkat çeken Lu, "Bu, ateşe benzin dökmek anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AP

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