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Çin'in sıfır Covid politikasından vazgeçmesi dünyayı endişelendirmeli mi?

Çin “Sıfır Covid” politikasını terk ederek “Covid’le yaşama” stratejisine geçti ve 8 Ocak’tan itibaren sınırlarını açma kararı aldı. Ancak üç yıldır dünyaya fiilen kapalı olan Çin’in bu kararı, aralarında ABD, Japonya ve İtalya'nın da bulunduğu bazı ülkeleri endişelendirdi. Peki bu endişe nereden kaynaklanıyor ve gerçekten dünyanın kaygılanması mı gerekiyor?

Çin'in sıfır Covid politikasından vazgeçmesi dünyayı endişelendirmeli mi?
BBC TÜRKÇE
ÇinGetty Images

Çin, çok sıkı karantina kurallarını içeren sıfır Covid politikasını terk ederek “Covid’le yaşama” stratejisine geçti, 8 Ocak’tan itibaren sınırlarını açma kararı aldı.

Ancak üç yıldır dünyaya fiilen kapalı olan Çin’in bu kararı bazı ülkeleri endişelendirdi. Aralarında ABD ve İtalya’nın da bulunduğu bazı ülkeler Çin’den gelecek yolculara Covid testi zorunluluğu getirdi.

Peki bu endişe nereden kaynaklanıyor ve gerçekten dünyanın kaygılanması mı gerekiyor?

Veri paylaşımı

Çin, günde yaklaşık beş bin vaka açıklıyor, varyantlarla ilgili veri açıklamıyor.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri CDS yetkilileri, Çin’in açıkladığı verilerin yeterli ve şeffaf olmadığını söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçen hafta aynı kaygıları gündeme getirdi ve Çin’e vakaların ağırlık derecesi, hasta kabul ve yoğun bakımlara ilişkin bilgi paylaşması çağrısında bulundu.

Bazı uzmanlar açıklanan vaka sayısının gerçekçi olmadığını öne sürüyor. Bu uzmanlar, yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfuslu ülkede günlük vaka sayısının bir milyona ulaşmış olabileceğini söylüyor.

ABD’de yayın yapan bağımsız NPR radyosuna göre, Yale Üniversitesi’nden Çin halk sağlığı sistemi uzmanı Şi Jen, önümüzdeki birkaç ay içinde yüz milyonlarca kişinin Covid’e yakalanabileceğini söyledi:

“Yakın bir zaman önce Çin Hastalıkları Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Şiaofeng Liang Covid devlet medyası aracılığıyla yeni dalganın nüfusun yüzde 60’ını etkileyebileceğini söyledi” dedi.

NPR’a göre bu 800 milyon kişinin; dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun hastalığa yakalanması anlamına geliyor.

Associated Press ajansına göre uzmanlar 2023 sonuna kadar Çin’de Covid’den 1-2 milyon kişinin ölebileceğini öne sürdü.

Krematoryum Reuters
Krematoryumların önündeki cenaze arabası kuyruğu

Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta Çin’de hastanelerin dolmaya başladığı uyarısında bulunmuştu.

Reuters haber ajansı, kalabalık hastaneler, krematoryumların önündeki cenaze arabası kuyrukları ve hastanelerin önünde kollarında serumla oturan hastaların görüntülerinin endişe uyandırdığına dikkat çekiyor.

Çin kısıtlamaların kaldırılmaya başlandığı 7 Aralık’tan bu yana Covid bağlantılı ölümlerin sayısını 10 olarak açıkladı. Uzmanlar bu sayıya da şüpheyle yaklaşıyor.

Çin'de covidReuters

Aşı oranı

Çin Ulusal Sağlık Dairesi geçen hafta Covid’den ölümlerin tanımını değiştirmişti. Buna göre sadece zatürre ya da solunum yetmezliğinden ölümler kayda geçiriliyor.

Ajans, üç yıldır uygulanan ve zaman zaman protetostolara neden olan Sıfır Covid politikasını 30 gün içinde kaldıran Çin’in bu U dönüşüne hazırlıksız yakalandığını vurguluyor.

Çin’de nüfusun yaklaşık yarısının üç doz aşısı olduğu tahmin ediliyor.

Bunların yüzde 69’u 60 ve üstü yaştaki kişilerden oluşuyor. 80 yaşın üzerinde üç doz aşı yaptıranların oranı yüzde 40.

Çin’de sadece Çin’de üretilen CoronaVac ve Sinopharm aşıları kullanılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu aşılara 2021 ortalarında acil kullanım onayı vermişti.

CoronaVac’ın etkinlik oranı yüzde 51, Sinopharm’ın etkinlik oranı ise yüzde 79 olarak açıklanmıştı.

Viral vektör tabanlı bu aşıların etkinlik oranı, mRNA aşılarına göre daha düşük.

Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın etkinlik oranlarının yüzde 90’dan fazla olduğu açıklanmıştı.

ÇinGetty Images

Yeni yıl tatilinde seyahatler

Çin’de yeni yıl tatili 22 Ocak’ta başlıyor. Ve sınırların açılmasından sonra milyonlarca kişin ülke dışına çıkması bekleniyor.

Çin farklı ülkelere en fazla turist gönderen ülke konumunda.

Araştırma şirketi Statista’ya göre 2019’da Çin'den 155 milyon kişi başka ülkelere turist olarak gitti.

Covid pandemisiyle 2020’de bu sayı 20 milyona düştü. Milyonlarca Çin vatandaşının yeni yıl tatilini başka ülkelerde geçirmesi bekleniyor.

ABD, İtalya, Japonya, Hindistan ve Tayvan, Çin’den gelecek yolculara Covid testi zorunluluğu getirdi.

İtalya’da ise Çin’den gelen yolculara havalimanlarında test yaptırma zorunluluğu getirildi.

Milano’da yapılan ilk testlerde Çin’den gelen her iki kişiden biri pozitif çıktı. Milano Malpensa Havalimanı’na 26 Aralık’ta inen iki Çin uçuşundaki yolcuların yaklaşık yarısının Covid pozitif olduğu belirlendi.

Çin’den gelen bir uçaktaki 120 yolcudan 62’si, bir diğer uçaktaki 92 yolcudan da 35’i pozitif çıktı.

Koronavirüs salgınında 180 bin kişinin yaşamını yitirdiği İtalya yeni bir dalga ve varyant endişesi yaşıyor. Ancak Çin’den gelen yolcularda yeni varyanta rastlanmadığı belirtiliyor.

ÇinGetty Images

Irkçılık eleştirisi

Çin yönetimi, diğer ülkelere yeni kuralları "bilimsel" temellere göre alması çağrısında bulundu ve Batı basınını vakaları abartmakla suçladı.

Çin'de sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda da başka ülkelere hiçbir kural uygulanmazen Çinlilere karşı "ırkçılık" yapıldığı öne sürüldü.

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