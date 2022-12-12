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Çin'in sıkı Covid politikasında bir değişiklik daha: Takip uygulaması kapatılıyor

Çin'de hükümet Covid'e sıfır tolerans politikasının en temel taşlarından biri olan cep telefonuyla takip uygulamasını kapatıyor. Seyahat ve test konusundaki önlemlerin gevşetilmesinden bir hafta sonra ülke genelinde vaka sayılarında hızlı artış gözlendi.

Çin'in sıkı Covid politikasında bir değişiklik daha: Takip uygulaması kapatılıyor
BBC TÜRKÇE

Çin, Covid salgını döneminde tek tek vatandaşlarının hareketlerini takip etmesini sağlayan cep telefonu uygulamasını artık kapatacağını açıkladı.

Ülkenin tamamında üç yıldır kullanılan uygulama iptal ediliyor.

Bu, Covid'e karşı sıfır tolerans politikalarına karşı tepkilerin yaygınlaştığı bir döneme denk gelmesi bakımından gayet sembolik bir adım.

Ama Çin'in bir çok kentinde hala yerel cep telefonu uygulamaları hala kullanıldığı için insanların hayatında çok büyük bir değişiklik yaratmayacak.

Devlet tarafından kullanıma sokulan ve Covid'e karşı sıfır tolerans yaklaşımının temeli olarak görülen bu cep telefonu uygulaması ile, bir kişinin yüksek riskli bölge sayılan bir bölgeye seyahat edip etmediği kolayca görülebiliyordu.

İnsanların cep telefonu numaralarını zorunlu olarak uygulamaya girmeleri isteniyor, böylece kişinin Covid bakımından güvenli ve izinli olarak seyahat edebileceği bölgeler bir yeşil okla işaret ediliyordu.

Şu anda Çin'in farklı bölgeleri arasında seyahate Covid gerekçesiyle konulan kısıtlamalar zaten gevşetildiği için ülke çapında böyle bir uygulama da anlamını yitirmişti.

Hükümetin açıkladığı karar Çin sosyal medyasında bir çok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Fakat kaldırılan uygulama Çin'de insanların günlük yaşamlarını kontrol eden bir çok izleme uygulamasından sadece biri. Halen farklı kentler ya da bölgelerde kamu binaları ve diğer bazı kamusal alanlara girebilmek için yerel uygulamaları kullanmak gerekiyor.

Çin'de Covid'e karşı izlenen politikaya yönelik olarak bir çok şehirde birden tanık olunan protesto eylemleri Kasım ayında Şincan bölgesinde yangın çıkan bir binada, 10 kişinin yanarak ölmesiyle alevlenmişti. Protestocular, insanların Covid yasakları yüzünden binadan kaçamadığını söylüyordu.

Çin'de kullanılan bir cep telefonu ve takip uygulamasıGetty Images

Politikada yapılan değişikliklerle, şimdi Covid'e yakalananlar, hastalığı devletin karantina tesislerinde değil evlerinde geçirebiliyor ve sürekli test yaptırma zorunluluğu da büyük ölçüde kaldırıldı.

Önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte Çin'deki Covid vakalarında hızlı artışlar gözleniyor. Pekin'de yetkililer bu Pazar günü hastanelere gelen Covid hastalarının sayısının 22 bini geçtiğini açıkladılar. Bu bir hafta öncesine göre 16 misli bir artış.

Pazar günü itibariyle günlük yeni vaka sayısı ülke çapında 8626 olarak verildi. Ama artık yaygın test yapılmadığı için gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu düşünülüyor.

Yine de önlemleri gevşetmiş haliyle bile Çin şu anda dünyada Covid konusunda en çok kısıtlamanın uygulandığı ülkelerden biri olmayı sürdürüyor.

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