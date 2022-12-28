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Çin'in sınırları açma kararından sonra yurt dışı rezervasyonlarda büyük artış

Çin'in Covid sınırlamalarını gevşeterek gelecek aydan itibaren sınırlarını açacağını duyurmasından sonra yurt dışı seyahat rezervasyonları hızla artmaya başladı.

Çin'in sınırları açma kararından sonra yurt dışı rezervasyonlarda büyük artış
BBC TÜRKÇE

Çin'in Covid sınırlamalarını gevşeterek gelecek aydan itibaren sınırlarını açacağını duyurmasından sonra yurt dışı seyahat rezervasyonları hızla artmaya başladı.

Çinli yetkililer, yurt dışına gitmek isteyenler için pasaport başvurularının 8 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. Pekin, Pazartesi günü, yaklaşık üç yıl sonra ülkeye gelişlerde karantina zorunluluğunu kaldırmıştı.

Seyahat şirketleri bu açıklamadan hemen sonra internet sayfalarında ani bir yoğunluk başladığını duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte birlikte birçok ülke de Çinli turistler için yeni kısıtlamalar getirdi.

ABD'li yetkililer, Covid vakalarındaki artış ve Çin hükümetin veri paylaşmaması nedeniyle Çin'den gelecek kişiler için yeni kurallar getirmeyi planlıyor.

Uluslararası haber ajanslarına göre adının açıklanmasını istenmeyen ABD'li yetkililerin açıklamasında şöyle denildi:

"Covid-19 vakalarındaki artış ve özellikle viral gen dizilimi verisi gibi bilgilerin paylaşılmaması uluslararası toplumun kaygılarını artırıyor. Bu verilerin olmaması, kamu sağlığı yetkililerinin potansiyel yeni varyantları tespit etmesini ve virüsün yayılmasını önlemek için acil önlemler almasını giderek zorlaştırıyor."

Çinli turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan Japonya'da hükümet Çin'den gelecek kişilerden negatif Covid testi isteneceğini açıkladı. Test yaptırmayanlara bir hafta karantina zorunluluğu getirildi.

Hindistan, Pekin'in sınırlamaları gevşetme kararından önce Çinli turistler için negatif test şartı getirileceğini açıklamıştı.

Çinli yolcularReuters

Çin yeni bir virüs dalgasıyla karşı karşıya. Hastanelerde büyük yoğunluk yaşandığı ve ilaç sıkıntısı yaşadığı öne sürülüyor.

Çin'de tepkilere neden olan 'Sıfır Covid' politikası kapsamında yurt dışı seyahatler belirgin şekilde azalmıştı.

Dragon Trail International adlı turizm pazarlama şirketine göre grup ve paket turları yasaklanmıştı.

Çin medyasına göre Trip.com adlı seyahat şirketi, sınırlamaların kaldırılmasından sonraki yarım saat içinde Çinli turistlerin rağbet ettiği ülkelerle ilgili aramaların geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat arttığını açıkladı.

En fazla arama yapılan yerler Macau, Hong Kong, Japonya, Tayland ve Güney Kore.

Çin merkezli seyahat şirketi Qunar da açıklamadan sonraki 15 dakika içinde uçuş rezervasyonlarının yedi kat arttığını belirtti.

Pandeminin başlangıcından önce; 2019'da Çin'den 155 milyon kişi ülke dışına seyahat etti. 2020'de bu sayı 20 milyona düştü.

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