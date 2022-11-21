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Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan uyutuldu

Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan adlı panda, beynindeki lezyondan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle iğneyle uyutuldu

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  • Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan uyutuldu

    Taipei Times gazetesinin haberine göre, Taipei Hayvanat Bahçesi Sözcüsü Eric Tsao yaptığı açıklamada, 2008'de Çin'den Tayvan'a hediye edilen 18 yaşındaki panda Tuan Tuan'ın, ağustosta havale geçirdiğini söyledi. Tsao, Çin'den gelen veterinerlerin yaptığı taramalarda beyninde lezyon tespit edilen Tuan Tuan'ın, ağustostan bu yana tedavi gördüğünü belirtti.
  • Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan uyutuldu

    Tuan Tuan'ın rahatsızlığının iyileşemeyecek kadar ilerlediğini ve artık kalite bir yaşam süremeyeceğini vurgulayan Tsao, erkek pandanın gün içinde 3 havale geçirdiğini aktardı. Tsao, uygulanan tedavilerin yanı sıra ilave iğneler yapıldıktan sonra Tuan Tuan'ın rahatsızlığının belirtilerinin ancak hafifleyebildiğini ifade etti.
  • Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan uyutuldu

    Hayvanat bahçesi veterinerlerinin son olarak Tuan Tuan'ın öğleden sonra iğneyle uyutulmasına karar verdiğini dile getiren Tsao, panda için veda töreni yapılacağı bilgisini verdi. 
  • Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan uyutuldu

    Eylülde 18 yaşına giren Tuan Tuan, Aralık 2008'de henüz 4 yaşındayken Yuan Yuan adlı başka bir pandayla Çin'den Tayvan'a hediye edilmişti.

     
  • Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan uyutuldu

    Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin sembolü olan iki pandanın adları, Çincede yeniden birleşme anlamına gelen Tuan Yuan kelimesinden esinlenerek verilmişti.
  • Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan uyutuldu

    Tuan Tuan ve Yuan Yuan'ın Tayvan'da Yuan Zaibap (2013) ve Yuan Bao (2020) adlı dişi yavruları dünyaya gelmişti. Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yıl.

    Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir. 

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