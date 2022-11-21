Tuan Tuan'ın rahatsızlığının iyileşemeyecek kadar ilerlediğini ve artık kalite bir yaşam süremeyeceğini vurgulayan Tsao, erkek pandanın gün içinde 3 havale geçirdiğini aktardı. Tsao, uygulanan tedavilerin yanı sıra ilave iğneler yapıldıktan sonra Tuan Tuan'ın rahatsızlığının belirtilerinin ancak hafifleyebildiğini ifade etti.