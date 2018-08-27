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Çin'in 'Uber'i bir yolcunun şoför tarafından tecavüzüne uğrayıp öldürülmesinden sonra askıya alındı

Çin'de Uber'in faaliyetlerini satın alan ulaşım şirketi Didi Chuxing, bir kadın yolcunun şoför tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra askıya alındı.

27.08.2018 - 12:37 | Güncelleme:
- BBC

Çin'de geçen yıl Uber'in hizmetlerini satın alan turizm şirketi Didi Chuxing, bir kadın yolcunun şoför tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra taksi servisi 'Hitch'i askıya aldı.

Şirketten yapılan açıklamada yaşanan olayın uygulamadaki eksiklikleri gösterdiği belirtildi ve hizmetin yeniden gözden geçirilmesi için Hitch sisteminin durdurulduğu ifade edildi.

Yetkililer, 20 yaşındaki kadının taksiyi Cuma günü doğu kenti Wenzhou'dan çağırdığını söyledi.

Kadın, yerel saatle 1300 civarında bildiği taksiden arkadaşına gönderdiği cep telefonu mesajında yardım istedi. Bir saat sonra da kadınla iletişim kesildi.

Cumartesi sabah erken saatlerde yolcu olarak aldığı kadını tecavüz ederek öldürdüğünü itiraf eden 27 yaşındaki şoför Zhong tutuklandı.

Polisin yaptığı açıklamada kadının cesedinin bulunduğu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Şoför hakkında şikâyetler vardı

Benzer bir olay aylar önce de yaşanmıştı. Zhengzhou şehrinde 21 yaşındaki bir uçuş görevlisi taksi uygulamasını kullandıktan sonra ölü bulunmuştu.

Didi Chuxing, Zhong'un sabıkasının bulunmadığını ama hakkında daha önce şikâyette bulunulduğunu söyledi.

Bir yolcu, Zhong'un kendilerini ıssız bir yere bıraktığını ve araçtan indiklerinde de takip etmeye devam ettiğini anlattı.

Şirket Hitch uygulamasının başkanını ve başkan yardımcısını da kovdu.

Didi Chuxing, yolculuk sayısı açısından dünyanın en büyük ulaşım şirketi. Şirketin son üç yılda bir milyardan fazla sefer yaptığı belirtiliyor.

Amerikan şirketi Uber, 2016 yılında yeterli kara ulaşamadığı gerekçesiyle Çin'deki faaliyetlerini Didi'ye satmıştı.

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