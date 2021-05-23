Çin'in uzay aracı Mars'a ilk ayak izini bıraktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Çin'in uzay aracı Mars'a ilk ayak izini bıraktı!
ABONE OL

Çin'in uzay aracı Mars'a ilk ayak izini bıraktı!

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'deki araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından yüzeye inerken, Çin basınında, aracın Mars yüzeyiyle teması “Çin’in Kızıl Gezegen’deki ilk ayak izleri” olarak nitelendirildi.

SON DAKİKA: Çin'in uzay aracı Mars'a ilk ayak izini bıraktı!
Çin'in uzay aracı Mars'a ilk ayak izini bıraktı!
0:00 / 0:00
İHA

Çin Ulusal Uzay Dairesi'nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Mars'ın yüzeyine inerek araştırma ve keşif çalışmalarına başladı.

Çin basınında, Kızıl Gezegen'deki araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından yüzeye inen keşif aracının Mars yüzeyiyle teması, "Çin'in Kızıl Gezegen’deki ilk ayak izleri" olarak nitelendirildi.

Güneş enerjisiyle çalışan ve 240 kilo ağırlığa sahip 6 tekerlekli Zhurong, Mars’ın yüzeyinde seyrederek yer şekillerine dair bilgi toplayacak.

15 MAYIS'TA MARS YÜZEYİNE İNMİŞTİ

Çin'in Tianwen-1 (Göğe Sorular) adı verilen Mars misyonu, bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gezgin araçtan oluşuyor. Tianwen-1, geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020’de uzaya fırlatılmış, Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong" da şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı.

Gezgin ile iniş aracından oluşan kabinin 15 Mayıs günü Mars’ın kuzey kesimindeki Utopia Planitia’ya iniş yaptığı açıklanmıştı.

Böylelikle Çin, ABD’nin ardından Mars’ın yüzeyine iniş yapan ve yüzeyde keşif aracı kullanan ikinci ülke oldu. Sovyetler Birliği’nin 1971 yılında Mars’a iniş gerçekleştiren aracı ise inişin ardından sinyal vermeyi kesmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Almanya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı! - Haberler
DÜNYAAlmanya'da Kovid-19 tedbirleri protestosu!
SON DAKİKA! Belçika diken üstünde! Polis her yerde onu arıyor!
DÜNYABelçika diken üstünde! Polis her yerde onu arıyor!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü
DÜNYABM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü
SON DAKİKA: BM'den İsrail ve Hamas'a acil çağrı!
DÜNYABM'den İsrail ve Hamas'a acil çağrı!
Hindistan, sosyal medya şirketlerinden "Hindistan varyantı" ifadesini kullanmamalarını istedi
DÜNYAHindistan hükümetinden varyant talimatı
Almanya’da dijital utangaçlığı önleyecek yeni kimlik yasası
DÜNYAAlmanya’da yeni kimlik yasası dijital utangaçlığı ...
İspanyol yardım gönüllüsüne #Teşekkürler Luna etiketiyle destek gecikmedi
DÜNYA''Nefretin kazanmasına izin vermeyeceğiz.’’
YENİ CESETLER BULUNDU! El Salvador'da eski polisin bahçesinde 10 ceset daha bulundu - HABERLER
DÜNYAEski polisin bahçesinde 10 ceset daha bulundu
1,2 milyon dolarlık tarihin en ünlü denklemi!
DÜNYAAlbert Einstein'ın 1946 yılında kaleme aldığı mektup ...
Nepal Cumhurbaşkanı Bhandari parlamentoyu feshetti
DÜNYANepal’de hükûmet krizi