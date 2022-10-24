Çin Komünist Parti Kongresi sona erdi: Şi ülkeyi yönetecek ekibi en yakınındaki isimlerden seçti

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Çin lideri Şi Cinping, üçüncü kez partisinin lideri seçilerek tarihi bir zafer kazandı. Ülkeyi yönetecek yeni ekibi de kendisine en sadık ve en yakın isimlerden seçerek parti içindeki gücünü pekiştirdi.

Yönetimdeki Komünist Parti’nin genel sekreteri seçilen Şi, Pazar günü Politbüro Yönetim Konseyi’ni de açıkladı.

Uzmanlar, yönetim konseyine girerken deneyim ve kabiliyetin değil ‘sadakatin kazandığını’ söylüyor.

Bir hafta süren parti kongresinin ardından 2.300’den fazla üye, farklı liderlik grupları arasından destekledikleri gruba oy verdi. Şi’yi yeniden liderleri olarak seçilen part üyeleri, böylece tarihi bir geleneği de sona erdirmiş oldu.

Çin Komünst Parti tarihinde, kurucu Mao Zedong dışında hiçbir lider üç dönem genel sekreterlik yapmamıştı.

Şi’yi ilk kutlayan liderler Rusya’dan Vladimir Putin ve Kuzey Kore’den Kim Jong-un oldu.

Şi, ülkeyi yönetecek olan, bir nevi kabine yerine geçen partinin politbüro yönetimine seçtiği altı kişiyi de açıkladı. Ardından kısa bir konuşma yaparak “Çin ulusunu her cephede canlandırma” sözü verdi.

Şi’nin ekibindeki yolsuzluk karşıtı politikalardan sorumlu Zhao Leji ve siyaset kuramcısı Wang Huning dışındaki isimler, yönetime giren yeni isimler oldu.

Bu sabaha kadar ülkedeki en üst düzey ikinci isim olan Başbakan Li Keqiang, komisyondan ayrılarak emekli oldu.

Gelecek sene yapılacak Ulusal Hakların Kongresi’nde Şi’nin başkanlığı onaylanacak ve yönetimdeki altı kişinin titrleri Şi tarafından resmen açıklanacak.

Ancak uzmanlar, tören sırasında Şi’nin hemen arkasından yürüyen bu yıl politbüro yönetim kuruluna giren Li Qiang’ın başbakan olacağına ve ülkenin ekonomi politikalarından sorumlu olacağına inanıyor. Qiang halihazırda Komünist Parti’nin Şangay’daki sekreteri ve bölgede gıdaya erişimi bir hayli zorlaştıran sert koronavirüs önlemlerinin de mimarı.

Yönetimdeki yeni isimlerden biri de Pekin Valisi Cai Qi. Bu yılın başında Kış Olimpiyatları’nın düzenlenmesinden sorumlu olan ve bu konuda “iyi bir sınav verdiği” belirtilen Cai Qi, aynı zamanda şehirden 2017’de düşük gelirli çok sayıda kişiyi başka şehirlere zorla göndermesiyle de tepki çekmişti.

Yönetime bu kongrede giren 60 yaşındaki Ding Şueşang da Genel Sekreterlik’te personel yöneticisiydi. Eğitimli bir mühendis olan Şueşang’ın, 2007’den bu yana Şi’nin sekreteri olmasının ve hızla yükselmesinin yanında aslında valilik veya bakanlık gibi bir siyasi deneyimi yok. Ancak Şi’nin düşünce ve politikalarının çok sıkı bir destekçisi olan Şueşang’ın, Şi’nin en güvendiği yardımcılarından biri olduğu biliniyor.

66 yaşındaki Li Xi de politbüronun yönetim kuruluna giren son isim oldu. Şi’nin ailesiyle yakın ilişkileri olan Li Xi, Guangdong bölgesi sekreteri. 2017’de Şi’nin pozisyonunu zora sokan bir skandalın çözülmesinde Li Xi, Şi’ye çok büyük destek vermişti.

Yeni yönetimdeki yeni isimlerin tümünün Şi ile neredeyse tamamem aynı fikirleri paylaştığı, böylece Şi’nin kendisine farklı bakış açıları kazandıracak isimler yerine istediği politikaları daha rahat yürütebileceği bir kadro seçtiği görüşü, yorumcular arasında hakim.

Pekin sokaklarında BBC’ye isim vermeden konuşan Çinliler, “Hepsi aynı fraksiyondan, bu zaten bekleniyordu” diyor.

Bir diğer kişi de “İnsanların karnı doyacaksa üçüncü bir dönem daha liderlik yapmasında sorun yok. Karnımızı doyurmakta artık zorlanıyoruz, birçok işyeri çok zor bir dönemden geçiyor.” diyor.

Birçok Çinli, kongreyi, Covid kısıtlamalarının hafifileyip hafiflemeyeceğini görmek için takip etti.

Ancak Şi, kısa vadede kuralların hafiflemeyeceğinin mesajını verdi.