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HaberlerFutbol

Çin kurnazlığı

Çin Ligi'ne getirilen 3 milyon euroluk maaş sınırı, bazı yıldızların ülkeden ayrılmasını gündeme getirmişti. Yeni kurallar, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe gireceği için SIPG kulübü Oscar ile sözleşmesini eski kurallara göre 2 yıl daha uzattı. Talisca’nın Evergrande ile mukavelesi 2022’de sona eriyor!

Oscar

Çin federasyonu tarafından, Çin Ligi’ne getirilen 3 milyon euroluk maaş sınırı, bazı yıldızların ülkeden ayrılmasını gündeme getirmişti. Çin basını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği Talisca ve Oscar’ın takımlarında kalacağını bildirdi. Yeni kurallar, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe gireceği için SIPG kulübü Oscar ile sözleşmesini eski kurallara göre 2 yıl daha uzattı. Talisca’nın Evergrande ile mukavelesi 2022’de sona eriyor.

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