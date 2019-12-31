Çin kurnazlığı

Çin federasyonu tarafından, Çin Ligi’ne getirilen 3 milyon euroluk maaş sınırı, bazı yıldızların ülkeden ayrılmasını gündeme getirmişti. Çin basını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği Talisca ve Oscar’ın takımlarında kalacağını bildirdi. Yeni kurallar, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe gireceği için SIPG kulübü Oscar ile sözleşmesini eski kurallara göre 2 yıl daha uzattı. Talisca’nın Evergrande ile mukavelesi 2022’de sona eriyor.
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