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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin ekonomilerini birbirinden ayırma fikrini tekrar gündeme getirerek dünyanın en büyük iki ekonomisi artık iş yapmazsa ABD'nin para kaybetmeyeceğini öne sürdü.

Beyaz Saray'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, "Bağları koparma sözcüğünden bahsettiğinizde, bu ilginç bir sözcük" dedi ve Çin'den ABD'ye işleri geri getirme sözü verdi. Trump, "Milyarlarca dolar kaybediyoruz ve onlarla iş yapmasak milyarlarca dolar kaybetmezdik. Buna bağları koparma deniyor, bu yüzden düşünmeye başlayacaksınız" dedi.

Konuyu daha önce de gündeme getirmiş olan Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminden önceki konuşmalarında kendisinin Çin'e karşı sert tutum takınabilen aday olduğunu, anketlerde önünde yer alan Demokrat rakibi Joe Biden'ın ise Beijing'e karşı tavizkar olduğunu işliyor.