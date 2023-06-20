Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65'ten yüzde 3,55'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4,30'dan yüzde 4,20'ye indirdi

Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
AA

Çin, ekonomik göstergelerdeki yavaşlamayla birlikte politika faizindeki indirimin ardından krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da düşürdü.

Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık kredi faiz oranı ise emlak kredileri için gösterge kabul ediliyor.

Banka, 15 Haziran'da, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2,75'ten yüzde 2,65'e çekmişti.

Her iki faiz oranında en son Ağustos 2022'de indirim yapılmıştı.

Analistler, faiz oranlarındaki indirimlerin, ekonomideki yavaşlama eğilimine karşın büyümeyi teşvik edici politikaların habercisi olduğunu belirtiyor.

EKONOMİK YAVAŞLAMA İŞARETLERİ

Banka'nın kararı, mayıs ayı göstergelerinde ekonomide toparlanmanın yavaşladığına ilişkin işaretlerin görülmesinin ardından geldi.

Mayıs ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımlarındaki yıllık artış hızı yavaşlarken, ekonomik aktivite, dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlarda düşüş görüldü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) yayımladığı verilere göre, mayısta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,5 artarak nisandaki yüzde 5,6'lık artışın altında kalırken, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar da yüzde 12,7 artışla nisandaki yüzde 18,4'lük artışın gerisine düştü.

Geçen yıl bahar aylarında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerinin yol açtığı düşük baza rağmen üretim ve tüketimde zayıf artışlar kaydedildi.

Mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 ve ithalat yüzde 4,5 azalırken, Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlarda, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 5,6 düşüş oldu.

Öte yandan, UİB'nin açıkladığı öncü ekonomik aktivite verileri de mayısta hem imalat hem de imalat dışı sektörlerin düşüş eğiliminde olduğuna işaret etti. İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e geriledi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, 17 Haziran'da yaptığı toplantıda, Çin'in ekonomik toparlanmasının giderek karmaşıklaşan dış koşullar ve küresel ticaret ile yatırımlardaki yavaşlamadan etkilendiğini belirterek, değişen tablo karşısında daha etkili tedbirlere ihtiyaç olduğunu aktarmıştı.

Toplantıda, makroekonomik politikaların iyileştirilmesi, talebin etkin şekilde genişletilmesi, reel ekonominin güçlendirilmesi ve kilit sektörlerdeki risklerin önlenmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2,2'lik büyümenin ardından 1976'dan bu yana en düşük GSYH artışı kaydetmişti. Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde ise beklentileri aşarak yüzde 4,5 büyümüştü.

Çin hükümeti, martta yapılan Ulusal Halk Kongresi'nde, bu yıl için yüzde 5 civarında büyüme hedefi açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

22 Haziran'da Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor? İşte son anket ve raporlar - Son Dakika Ekonomi Haberleri
PARA Merkez'den perşembe günü ne bekleniyor?
Türkiye'nin yurtdışı yükümlülükleri 562 milyar dolar
PARA Türkiye'nin yurtdışı yükümlülükleri 562 milyar dolar
TCMB ile TBB arasındaki toplantı ertelendi
PARA TCMB ile TBB arasındaki toplantı ertelendi
İngiltere'de yükselen mortgage oranları 7,5 milyon haneyi etkileyebilir
PARA Yükselen mortgage oranları 7,5 milyon haneyi ...
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
PARA Moody's, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Merkez Banksı'ndan 22 Haziran'da ne bekleniyor?
PARA Merkez'den 1075 baz puanlık artırım bekleniyor
Dolar ve faiz beklentisinde yükseliş! 2023 yıl sonu dolar beklentisi kaç?
PARA Kur ve faiz beklentisinde yükseliş
Küresel piyasalarda pozitif seyir
PARA Küresel piyasalarda pozitif seyir
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
PARA Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz
PARA "Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.