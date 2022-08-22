Çin'de faiz indirimleri sürüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin emlak krizi ve koronavirüs tedbirleri sebebiyle durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekonomiyi canlandırmak için adımlar atmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 5 baz puan düşürerek yüzde 3.65'e, beş yıllık LPR faizini ise 15 baz puan düşürerek yüzde 4.30'a indirdi.

Banka, geçtiğimiz hafta da Orta Vadeli Kredi Kolaylığı faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 2.75'e çekmişti.

1 yıl vadeli LPR banka kredileri için, 5 yılllık LPR faizi ise mortgage kredileri için gösterge faiz oranı olarak kabul ediliyor.

Çin'de geçen hafta imalat sanayi üretiminin temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.1, perakende satışların ise yüzde 0.4 gerilediği açıklanmıştı.

BÜYÜME TAHMİNLERİ İNDİRİLDİ

Bu veriler üzerine Çin'in 2022 büyüme tahminleri de düşürüldü. Goldman Sachs dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 3'e çekti. Bu oran Çin hükümetinin yüzde 5.5'lik büyüme hedefinin bir hayli altında kalıyor.

Son alınan faiz kararının ardından bugün Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.5 yükseldi. Analistler büyümeyi destekleyici bir adım atılmasına rağmen küresel enflasyona ilişkin endişlerin borsadaki yükselişi sınırladığını belirtti.