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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Çin Milli Takımı, senkronize atlamada altın madalyayı aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Çin Milli Takımı, senkronize atlamada altın madalyayı aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler senkronize 10 metre platform atlamada Çin Milli Takımı, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 20:14 Güncelleme: 29.07.2024 - 20:14
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        10 Metre senkronize atlamada altın Çin'in!
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        Çin Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler senkronize 10 metre platform atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan atlama müsabakaları sonucunda erkekler senkronize 10 metre platformda madalyalar sahibini buldu.

        Bu branşta Junjie Lian ve Hao Yang'dan oluşan Çin Milli Takımı, 490,35 puanla altın madalyaya ulaştı.

        Thomas Daley ve Noah Williams'ın yer aldığı Büyük Britanya, 463,44 puanla gümüş madalyayı alırken, Rylan Wiens ve Nathan Zsombor-Murray'den oluşan Kanada ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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