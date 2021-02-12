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Ülkede geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Fare Yılı sona erdi, Öküz Yılı’na girildi. Yılbaşı ve bayramların ay takvimine göre belirlendiği ülkede halk, salgın öncesi dönemde tapınaklardaki tütsü yakma ritüellerini bu yıl Kovid-19 önlemleri nedeniyle gerçekleştiremiyor.

Miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı Çin’de, ay takvimine göre girilen her yeni yıl, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre isim alırken, aynı güne rastlayan Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı ve geleneksel bayramlar ise ay takvimine göre belirleniyor. Bundan dolayı her Çin Yeni Yılı farklı tarihlere denk geliyor.

Ülkede Çin Yeni Yılı’ndan bir gün önce başlayan resmi tatil, 18 Şubat’a kadar devam edecek. Çin kültürü için aile ve arkadaşlarla bir araya gelme fırsatı olarak görülen Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı dolayısıyla resmi tatilin önünden ve arkasından alınan izinlerle 40 güne kadar tatil yapılıyor. Bu yıl Bahar Bayramı tatil süresi 28 Ocak’ta başladı ve 8 Mart’a kadar sürecek.

- Bahar Bayramı dolayısıyla salgın tedbirleri sıkılaştı, seyahatler azaldı

Çin’de yeni yıl öncesi bazı kentlerde askıya alınan toplu ulaşım seferlerindeki kısıtlamalar kaldırılsa da salgın öncesi yıllarda 3 milyarı aşan seyahat sayısının, salgın nedeniyle bu yıl 1,7 milyar olması bekleniyor.

Hükümet yetkilileri, uçak, hızlı tren ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarının yoğun kullanıldığı tatilde, salgın riskinin artması endişesiyle halka "seyahate çıkmamaları" yönündeki çağrılarını yineliyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde salgına karşı Çin Yeni Yılı kapsamındaki dini etkinlikler iptal edilirken, yolculuğa çıkacak kişilerden de son 7 gündeki Kovid-19 testlerinin negatif olması, tatile gidilen bölgede en az 2 hafta kendilerini gözetim altına almaları talep ediliyor.

- Öküz çalışkanlığı simgeliyor

Öküz, Çin kültüründe, tarihte tarımdan ulaşıma birçok alanda kullanılmasından dolayı "çalışkanlık ve gücü" simgeliyor. Bu kelimenin halk içinde birine karşı kullanılması, o kişinin çalışkanlığına yönelik bir iltifat olarak görülüyor.