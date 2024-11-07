Çin Porselen sanatı İstanbul’da müzayedeye çıkıyor

İlk porselen eser yaklaşık olarak 1400 sene önce 6. Yüzyılda Çin’de üretildi. Bu üretim tekniği çağının çok ötesinde gelişmiş bilgi, beceri ve üretim teknikleri gerektiriyordu.

Porselene hayranlık duyan Avrupa Sarayları, Kralların olağanüstü maddi destekleriyle ancak 17. Yüzyılda ilk porseleni yapabildi. Neredeyse 1100 yıllık bu tarihsel fark Çin porselenlerine ulaşılamaz bir ilgi kazandırıyor. Çin sarayı tarafından desteklenen bu çok nitelikli sanat ürünleri Çin sarayı ve talep eden yerel müşteriler haricinde özellikle İpek Yolu ticareti ekseninde Hint, Pers, Moğol, Ortadoğu, Arap, Selçuklu ve nihayetinde Osmanlı Saray sofralarında ve sarayın dekorasyonunda hayranlık uyandırdı ve talep gördü.

Şu an Avrupa müzayedelerinde Avrupa’nın kendi tarihsel üretimleri olan özellikle klasik dekoratif eserler Avrupalı ya da global alıcılar tarafından ilgi görmezken, yalnızca Ortadoğulu son birkaç alıcının ilgisini çekiyor. Uluslararası sanat piyasasındaki bu konjonktürde Avrupa’daki büyük ve küçük müzayede evleri altı ayda bir yaptıkları Çin sanatı müzayedelerini neredeyse ayda bir kez olmak üzere düzenleniyor.

DÜNYA SANAT TARİHİNE DERİN İZ BIRAKTI

Avrupalı sanat tüccarları ve sanat yatırımcıları ticari hedeflerinin önemli bir kısmını Çin sanatına yöneltmiş gibi görünüyor. Tüm dünya sanat tarihine derin bir iz bırakmış olan Çin sanatları ve sanat tarihinin bu en derinlikli dalına ilgi çekmek adına, Rumeli Müzayede tarafından gerçekleştirilecek Çin Porselenleri müzayede sergisinin ilki 10 Kasım 2024 saat 15:00’de www.rumelimuzayede.com adresinde gerçekleşecek.