Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Çin Porselen sanatı İstanbul’da müzayedeye çıkıyor

        Çin Porselen sanatı İstanbul’da müzayedeye çıkıyor

        5000 yıllık üretim tekniği ve sanatsal birikime dayanan Çin sanatları müzayede serisinin ilki 10 Kasım 2024 Rumeli Müzayede tarafından düzenleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin Porselen sanatı görücüde
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlk porselen eser yaklaşık olarak 1400 sene önce 6. Yüzyılda Çin’de üretildi. Bu üretim tekniği çağının çok ötesinde gelişmiş bilgi, beceri ve üretim teknikleri gerektiriyordu.

        OSMANLI SOFRALARINDA YERİNİ ALDI

        Porselene hayranlık duyan Avrupa Sarayları, Kralların olağanüstü maddi destekleriyle ancak 17. Yüzyılda ilk porseleni yapabildi. Neredeyse 1100 yıllık bu tarihsel fark Çin porselenlerine ulaşılamaz bir ilgi kazandırıyor. Çin sarayı tarafından desteklenen bu çok nitelikli sanat ürünleri Çin sarayı ve talep eden yerel müşteriler haricinde özellikle İpek Yolu ticareti ekseninde Hint, Pers, Moğol, Ortadoğu, Arap, Selçuklu ve nihayetinde Osmanlı Saray sofralarında ve sarayın dekorasyonunda hayranlık uyandırdı ve talep gördü.

        Şu an Avrupa müzayedelerinde Avrupa’nın kendi tarihsel üretimleri olan özellikle klasik dekoratif eserler Avrupalı ya da global alıcılar tarafından ilgi görmezken, yalnızca Ortadoğulu son birkaç alıcının ilgisini çekiyor. Uluslararası sanat piyasasındaki bu konjonktürde Avrupa’daki büyük ve küçük müzayede evleri altı ayda bir yaptıkları Çin sanatı müzayedelerini neredeyse ayda bir kez olmak üzere düzenleniyor.

        DÜNYA SANAT TARİHİNE DERİN İZ BIRAKTI

        Avrupalı sanat tüccarları ve sanat yatırımcıları ticari hedeflerinin önemli bir kısmını Çin sanatına yöneltmiş gibi görünüyor. Tüm dünya sanat tarihine derin bir iz bırakmış olan Çin sanatları ve sanat tarihinin bu en derinlikli dalına ilgi çekmek adına, Rumeli Müzayede tarafından gerçekleştirilecek Çin Porselenleri müzayede sergisinin ilki 10 Kasım 2024 saat 15:00’de www.rumelimuzayede.com adresinde gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çin porselen sanatı
        #çin porselen müzayede
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?