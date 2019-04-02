Çin prensesi 3 bin kişilik sahneye taşınıyor

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri Turandot'u, 20 yıl aradan sonra başkent izleyicisinin beğenisine sundu.
AA'nın haberine göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ilk temsilinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi ve başkentlilerin yoğun ilgisi üzerine eserin ATO Congresium'a taşınmasını kararlaştırdı.
ATO Congresium, 3 bin kişilik kapasitesiyle 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de verilecek temsile ev sahipliği yapacak.
Puccini'nin "bugüne kadar bestelediğim en iyi eser" olarak nitelendirdiği ancak son bölümünü tamamlayamadan yaşama veda ettiği eser, aşka inanmayan Çin Prensesi Turandot'un, Calaf ile aşkı öğrenmesi anlatılıyor.
Sezonun iddialı eserlerinden olan ve İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye konulan Turandot'ta figüranlarla birlikte 200 kişilik bir ekip görev alıyor.
Turandot'un 15 Nisan'daki temsilinde Calaf rolünü Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan seslendirecek.
İZLEYİCİLERİMİZ BİLET SIKINTISI YAŞAMASIN İSTEDİK
ADOB Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Volkan Ersoy, sahneye koydukları eserlerin izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi.
Opera Sahnesi'nin koltuk kapasitesinin sınırlı olduğuna, biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiğine işaret eden Ersoy, DOB Genel Müdürü Murat Karahan ile Turandot'u da Troya gibi Congresium'da sergilemeye karar verdiklerini anlattı.
Turandot gibi marka olmuş eserleri daha geniş ve büyük sahnede izleyicinin beğenisine sunmak istediklerini belirten Ersoy, "İzleyicilerimiz bilet sıkıntısı yaşamasın istedik. Geniş kapasiteli olduğu için eserimizi Congresium sahnesine taşıyoruz" diye konuştu.
Ersoy, Turandot'un 24 Mayıs Cuma akşamı da ATO Congresium'da temsil vereceğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.