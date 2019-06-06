Çin-Rusya ilişkileri: Şi Cinping, Vladimir Putin için 'En iyi dostum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çin-Rusya ilişkileri: Şi Cinping, Vladimir Putin için 'En iyi dostum" dedi

Şi Jinping, 3 gün sürecek resmi bir ziyaret için Moskova'ya gitti. Çin lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "En iyi dostum" dedi. İki ülke arasında ticaret anlaşmaları imzalandı.

Çin-Rusya ilişkileri: Şi Cinping, Vladimir Putin için 'En iyi dostum
- AFP
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da zirvede.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 gün sürecek resmi bir ziyaret için Rusya'ya gitti. Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "En iyi dostum" dedi. İki ülke arasında ticaret anlaşmaları imzalandı.

Çin lideri Rusya gezisi, iki ülkenin askeri ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştıkları bir dönemde yapıyor.

Rusya ve Çin arasında ticaret anlaşmaları imzaladı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Şi, Putin'le son 6 yılda 30'a yakın görüşme yaptıklarını söyledi ve "Putin benim en iyi dostum ve iş arkadaşım" dedi.

Putin ise "Rusya-Çin ilişkilerinin benzersiz bir düzeye erişmesinden memnunum. Bu, küresel ve stratejik bir işbirliği" diye konuştu.

Pekin ve Moskova neden birbirlerini en iyi dost olarak görüyor?

İki ülke arasındaki ilişkiler Moskova ve Pekin'in Avrupa ve ABD tarafından dışlanmış hissetmesiyle birlikte ivme kazandı.

Moskova'nın Batı'yla ilişkileri 5 yıl önce Ukrayna anlaşmazlığındaki rolü nedeniyle getirilen yaptırımlarla bozuldu.

Çin'in ABD ile ilişkileri ise Trump yönetiminin küreselleşmeye sırt çevirmesi ve korumacı milli ekonomik politikalar geliştirmesi nedeniyle kötüleşti.

- EPA

Uzmanlara göre kendilerini Batı tarafından dışlanmış hisseden Rusya ile Çin ekonomik ve askeri yakınlaşma içine girdi.

Kremlin'e göre iki ülke arasındaki ticaret 2018'de yüzde 25 oranında büyüyerek 108 milyar dolara ulaştı.

Çin ve Rusya'nın ekonomik ilişkileri

  • Çin Rusya'nın en büyük ticaret ortağı, Rusya ise Çin'in en büyük 10. ticaret ortağı
  • Rusya'nın Çin'e ihracatının çoğu enerji ürünleri de dahil ham madde
  • Çin'in Rusya'ya ihracatının çoğu ekipman, makine ve tüketim malları
  • Rusya'yı Çin'e bağlayan Siberya'nın Gücü boru hattının bu yıl tamamlanması bekleniyor. Boru hattının değeri 400 milyar dolar.
  • Diğer stratejik projelerin içinde havayolu şirketi kurulması da dahil, enerji ve altyapı projeleri var.
  • Çin'den Rusya'ya doğrudan yatırımın değeri 2017 yılında 140 milyon dolara ulaştı.
  • Çinli şirketler Rusya'nın Baykal bölgesine yoğun yatırım yapıyor ve bu yerliler arasında çevre ve Çin etkisi konusunda kaygılara yol açıyor.
- Reuters
Putin "Ne zaman pandalardan konuşsak yüzüme gülümseme oturuyor" dedi.

Şi'nin ziyareti sırasında iki taraf askeri ve ekonomik işbirliği derinleştirme sözü verdi.

Rus telekom şirketi MTS, Çin'in teknoloji devi Huawei'nin Rusya'da 5G ağını geliştirmesine izin verdi.

ABD ise Huawei'nin "ulusal bir güvenlik riski" oluşturduğunu açıklayarak, Amerikalı şirketlerin Çinli firmayla iş yapmasını yasaklamıştı.

Şi'nin ziyaretinde ise sadece askeri ve ekonomik meseleler değil Çin'in panda diplomasisi de konuşuldu.

Çin lideri ziyaretin anısına Moskova Hayvanat Bahçesi'ne iki panda hediye etti.

  • Çin'de 'Komünist cep telefonu uygulaması' seferberliği
  • Çin lideri Şi Jinping'den 'küresel serbest ticaret sistemi saldırı altında' uyarısı
  • Çin'den ABD'nin 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi kararına misilleme
  • ABD, Huawei'ye uyguladığı ticari kısıtlamaları geçici olarak hafifletti
  • Huawei telefonu olanlar Google'ın kararından nasıl etkilenecek?
  • Batılı ülkeler neden Çinli teknoloji devi Huawei'den korkuyor?
  • Rusya S-400'ü ihraç etmeye neden bu kadar istekli?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya 11 milyar insanı besleyebilir mi?
BBCDünya 11 milyar insanı besleyebilir mi?
Kanada: Müze ziyaretçisi 40 yıldır açılamayan kasanın şifresini ilk seferde buldu
BBCKanada: Müze ziyaretçisi 40 yıldır açılamayan kasanın ...
52. yılında 1967 Arap-İsrail Savaşı: Orta Doğu'yu sarsan 6 gün
BBC52. yılında 1967 Arap-İsrail Savaşı: Orta Doğu'yu ...
Nadir toprak elementleri: Çin ile ticaret savaşında ABD'nin 'yumuşak karnı'
BBCNadir toprak elementleri: Çin ile ticaret savaşında ...
Avrupa Komisyonu’ndan İtalya’ya disiplin işlemi süreci
BBCAvrupa Komisyonu’ndan İtalya’ya disiplin işlemi ...
Mısır'da kontrol noktasına saldırı: Sekiz polis yaşamını yitirdi
BBCMısır'da kontrol noktasına saldırı: Sekiz polis ...
ABD'nin en zengin kadınları servetlerini nasıl kazandı?
BBCABD'nin en zengin kadınları servetlerini nasıl ...
Meksikalı kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz suçlaması
BBCMeksikalı kilise liderine ABD'de çocuğa tecavüz ...
ABD, Küba'ya grup turlarını ve yolcu gemilerini yasakladı
BBCABD, Küba'ya grup turlarını ve yolcu gemilerini ...
Sudan krizi: Muhalifler ölü sayısının 60'a yükseldiğini duyurdu
BBCSudan krizi: Muhalifler ölü sayısının 60'a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X