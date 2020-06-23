Çin, Rusya ve Hindistan dışişleri bakanları video konferans düzenledi

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Lavrov, toplantıda yaptığı konuşmada, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası terörün insanlık için tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Lavrov, "Terörle mücadele başarılı şekilde devam ediyor. Bu tehdit ortadan henüz kaldırılmış değil." dedi.

Uluslararası toplumun bu şartlarda birleşmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Buna rağmen, jeopolitik rakiplerle hesaplaşma ve ülkelerin tek taraflı gayrimeşru baskı araçlarının geniş çapta kullanılması yoluyla kendileri için uygun görmedikleri rejimleri değiştirme yönündeki çabaları devam ediyor." diye konuştu.

Batı'nın uluslararası toplum tarafından kabul edilen norm sisteminden uzaklaşma çabalarından endişe duyduklarına dikkati çeken Lavrov, "Böyle bir çizgi uluslararası arenada öngörülebilirliği düşürüyor, güvensizliği arttırıyor." ifadesini kullandı.

Lavrov, Rusya, Hindistan ve Çin’in, uluslararası ilişkilerin sağlam ve herkes tarafından kabul edilen uluslararası temelde inşa edilmesinden yana olduklarını belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Çin ile Hindistan arasındaki sınıra ilişkin sorunlara değinmeyerek, "Ülkelerin uluslararası hukuka saygı göstermeleri ve diğer ülkelerin meşru çıkarlarına saygı göstermeleri gerekmektedir." yorumunda bulundu.

Sürdürülebilir bir dünya düzeni kurulması için çok taraflılığın ve ortak menfaatlerin desteklenmesinin önemli olduğunu savunan Jaishankar da "Günümüzün zorlukları, uluslararası ilişkilerde kabul edilen kaideler ve kavramlardan ziyade bu kaide ve kavramların uygulanmasıdır." ifadesini kullandı.

,Dmitri Chirciu