Çin sahil güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, hafta sonu Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi

Japonya'nın Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait sahil güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti.

4 Kasım öğleden önce Minami-Kojima bölgesine giren ve burada Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin gemilerine, Japonya Sahil Güvenliği uyarıda bulundu.

AA'nın haberine göre; uyarı ve önleme faaliyetleri sonrası Çin gemileri, yaklaşık 39 saat kaldığı bölgeden 5 Kasım öğleden sonra ayrıldı. Söz konusu ihlal bu yıl 30. kez meydana geldi.

TARTIŞMALI ADALAR

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.