Çin: Sahte et diye gerçek et satan şirketin hisseleri fırladı

Çin'de yapay et satmaya başladığını duyurduktan sonra hisseleri borsada hızla yükselişe geçen bir şirketin aslında gerçek et ürettiği ortaya çıktı.

Şenzen Borsası tarafından incelemeye alınan Jinzi Ham Co. adlı şirket, 'yapay etten' elde ettiği gelirin toplam geliri içindeki payının sadece 10 bin'de 3 üç olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından şirketin hisseleri düşmeye başladı.

Jinzi Ham'in, ülkede yüz binlerce domuzun telef olmasına neden olan Afrika humması salgının büyümesi ardından alternatif arayışına giren halkın yapay ete ilgisinden faydalanmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Şirketin bu ay başında sanal market Alibaba'nın sahibi olduğu dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Taobao'da yapay et satışına başladığı açıklamasından sonra hisseleri altı işlem gününün beşinde hızla artarak günlük yükseliş sınırı olan yüzde 10'a ulaştı.

Sürdürülebilir gıda sektörü araştırmaları kapsamında bir dizi şirket yapay et üretme yarışına girmiş durumda.

Alternatif arayışı

Hisseler 2018 ortasına kıyasla yüzde 47 değer kazandı. Sonrasında ise yüzde 14 değer kaybetti.

Afrika humması salgını, yapay et sektöründe olmayan şirketlerin hisselerinde de görülmedik artışlar yaşanmasına neden oldu. Tel şehriye üreticisi YanTai Shuangta Food Co'nun hisseleri 2019'da yüzde 300, Hefei Fengle Seed Co'nun hisseleri de yüzde 144 arttı.

Şenzen Lonteng Varlık Yönetimi'nin fon yöneticilerinden Wu Şianfeng, "Yapay et ticareti diye bir şey yok çünkü ortada henüz pazarlanacak bir ürün yok" dedi.

Wu, "Domuz eti fiyatlarının yükselmesinden sonra yatırımcılar tavuk ve sığır etinden farklı bir alternatif arayışına girdi. En uygun alternatif de sahte et" diye konuştu.

Yapay et ABD'de de büyük ilgi görüyor. Yapay etten üretilmiş hamburger satan Beyond Meat Inc şirketinin hisseleri Mayıs'taki halka arzdan sonra dört kat arttı. Şirketin hisseleri Temmuz'daki zirvenin ardından yüzde 55 geriledi.